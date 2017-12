ارتفعت أسعار النفط في التعاملات لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، مدعومة بتعهدات أكبر المنتجين في منظمة أوبك المصدرة للنفط، وأكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون بشكل تدريجي. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 35 سنتاً، لتبلغ عند التسوية 65.25 دولاراً للبرميل، …

