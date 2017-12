قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها 2 مليار دولار في شهر يونيو، أو الشهر الذي يليه يوليو. وأضاف كوجك في تصريحات صحفية أن وفداً من صندوق النقد سيزور مصر في شهر مايو لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وبهذا …

The post مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يونيو appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24