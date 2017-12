أظهرت بيانات نشرت اليوم ارتفاع تجارة الصين مع كوريا الشمالية إلى 388 مليون دولار في شهر نوفمبر ،لكنها مازالت قرب أدنى مستوى لها هذا العام في الوقت الذي استمرت فيه العقوبات الصارمة في إبطاء النشاط التجاري مع جارتها. وذكرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك بالصين إن مجمل حجم التجارة ارتفع 15.9 في المئة من …

