أظهرت بيانات من شركة بيميكس النفطية المملوكة للدولة المكسيكية أن انتاج النفط في المكسيك تراجع في شهر نوفمبربشكل ملحوظ، في حين سجلت الصادرات أعلى مستوى لها خلال 14 شهر. ووفقا للبيانات التي نشرت في الموقع الالكتروني للشركة زاد انتاج الخام 1.8% عن مستواه في أكتوبر إلى 1.867 مليون برميل يومياً في حين صعدت الصادرات …

