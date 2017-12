العملات الأجنبية أمام “الليبي”.. لا تزال “حمراء”

218TV| متابعة إخبارية

لا يزال اللون الأحمر يطغى على أسعار صرف العملات الأجنبية، ولليوم الثاني على التوالي مع بدء التعاملات في السوق الموازية السبت، حيث تراجع سعر صرف الدولار 10 دراهم مقابل الدينار الليبي ليسجل 9.040 دنانير عن جلسات التدوال التي جرت الجمعة.

وكما فقد اليورو 36 درهماً لينخفض إلى 10.708 دنانير، في حين هبط الجنيه الإسترليني بنحو 37 درهماً مسجلاً 12.092 ديناراً ، موجة التراجع الأخيرة تأتي بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي البدء في عمليات البيع للنقد الأجنبي بواقع 500 دولار أمريكي لأرباب الأسر مع بداية شهر يناير المقبل.

