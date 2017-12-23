11 مليون سائح زاروا المغرب 2017

أظهرت بيانات رسمية أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الذين زاروا المغرب 11 مليون سائح في 2017، للمرة الاولى منذ سنوات، وذلك بفضل تعزيز الربط الجوي، بعد سنوات عديدة من شبه جمود في هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد المغربي.

وقال رئيس المرصد المغربي للسياحة سعيد محيد، إنّ الأرقام النهائية غير متوفرة حتى الآن، لكن تأكدنا من الآن من تجاوز 11 مليون سائح للمرة الأولى

وأضاف لـ«فرانس برس»: «بحسب توقعاتنا ستتجاوز أيضًا عتبة 22 مليون ليلة مع العائدات من العملة الأجنبية قيمتها 68 مليار درهم (6.1 ملايين يورو) مقابل 64.2 مليار درهم العام الماضي».

ويشكل السياح الفرنسيون وبفارق كبير، العدد الأكبر من السياح (أكثر من الثلث) يليهم الأسبان والألمان والبريطانيون. ونحو نصف السيّاح من المغاربة المقيمين في الخارج حيث يتم احتسابهم ضمن السيّاح.

وبهدف تشجيع القطاع، عدّد المكتب المغربي للسياحة طوال العام الشراكات مع شركات الطيران ما عزز عرض النقل الجوي للبلاد وخصوصًا الرحلات الداخلية مع الرهان على العالم الرقمي للترويج للوجهة المغربية. وتأتي مدن مراكش وأغادير والدار البيضاء في مقدم المواقع التي يزورها السياح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية