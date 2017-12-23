النائب عائشة الطبلقي تجري زيارة لمنطقة قاريونس رفقة عميد بلدية بنغازي

بنغازي 23 ديسمبر 2017(وال)- أجرت عضو مجلس النواب السيدة عائشة الطبلقي رفقة السيد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار وبعض النشطاء اليوم السبت زيارة إلى منطقة قاريونس للاطلاع على أحوال مؤسساتها التعليمية والصحية والأمنية إضافة إلى المساكن التي تعرضت للدمار جراء الحرب على الإرهاب.

وقالت الطبلقي إن هناك جهود كبيرة تبدل في المنطقة لأجل إعادة إعمارها مشيرة إلى أن زيارتهم اليوم تأتي في إطار تقديم الدعم للمجلس المحلي بالمنطقة.

وأجرى الوفد زيارة إلى مدرسة السد العالي ومدرسة قاريونس كذلك اطلعوا على خزان مياه قاريونس لتعيين مشروع صيانته الذي أنجز بنسبة 70 في المئة.

وأضافت الطبلقي “سوف نعمل جميعا لأجل مواصلة المشروع لأجل توفير المياه للمنطقة وستتكاتف الجهود مع الأهالي لأجل إيجاد الحلول لكل المعوقات” .(وال-بنغازي) م ك/ ف خ

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