مدير مجموعة شركات “يو إس بي أند إي” الإنجليزية يجري زيارة إلى غرفة بنغازي التجارية

بنغازي23 ديسمبر 2017(وال)- أجرى مدير مجموعة شركات “يو إس بي أند إي” الإنجليزية للاستشارات والأعمال الإنشائية إيان غريفيثس اليوم السبت زيارة إلى غرفة التجارة والصناعة الزراعة بنغازي ضمن جولة عمل يقوم بها في بنغازي.

وقال غريفيثس إن انعقاد مؤتمر إعمار بنغازي سوف يكون فرصة ذهبية لعودة الشركات العالمية للمشاركة في الإعمار.

وأضاف أنه أجرى منذ عدة أعوام بزيارة إلى ليبيا اتفقت الشركة خلالها على إقامة عدة مشاريع في مدينة طبرق والأبرق وبنغازي ولكن نتيجة للأوضاع التي مرت بها المنقطة توقفت المشاريع.

وقال “ولكن بعد عودة الأمن والأمان إلى هذه المنطقة سوف يتم تفعيل المشاريع السابقة والفرصة أصحبت كبيرة ومناسبة لعودة الشركات الأجنبية”.

من جانبه قال رئيس الغرفة سعد العبيدي أن زيارة مدير مجموعة شركات “يو إس بي أند إي” الإنجليزية تعتبر مهمة جدا لبنغازي من أجل المساهمة في إعادة الإعمار.

وأضاف العبيدي أن لقاء اليوم تناول مد الجسور بين الغرفة وبين عدة شركات استشارية مختلفة.

وذكر أن غريفيثس أكد على مشاركتهم في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار بنغازي .(وال-بنغازي) م ك/ ف خ

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال