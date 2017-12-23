اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع المجلس البلدي الجفرة

عين ليبيا

عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صباح يوم الخميس 21 ديسمبر 2017 م اجتماعاً مع المجلس البلدي الجفرة ضم عميد البلدية عثمان أبوبكر حسونة، والدكتور عبد اللطيف المهدي جلالة عضو مجلس البلدية، والنائب عن دائرة الجفرة بمجلس النواب الدكتور إسماعيل الشريف.

تناول اللقاء الوضع الراهن في المنطقة، وعودة الشركات لمواقعها واستقرار الأمن وسبل إعادة تأهيل الحقول وعودة الإنتاج بالمنطقة.

وأكد المهندس مصطفى صنع الله على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الأمنية لخلق مناخ ملائم يساعد الشركات النفطية للعودة لكامل نشاطها، وتذليل الصعوبات.

وقال رئيس مجلس الادارة بأن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية و المساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المكانية بالمنطقة حسب الإمكانيات المتوفرة.

وأثنى عميد البلدية السيد عثمان حسونة بدوره على حرص المؤسسة بالنهوض بالإنتاج النفطي.

كما نقل السادة الحضور مقترحا من محضر الاتفاق الذي أعدته مديرية أمن الجفرة بعد اجتماعها مع الأعيان والشيوخ بخصوص تأمين الحقول والمواقع النفطية والنظر في المخالفات التي تحصل بين الفينة والأخرى.

وأكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة التنسيق والعمل مع حرس المنشآت النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا