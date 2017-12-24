حظر استيراد أكثر من ألف منتج في الجزائر

المتوسط:

منعت الحكومة الجزائرية، استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها.

ومنذ 2016، فرضت الحكومة رخصا للاستيراد خصت في مرحلة أولى ثلاث منتجات فقط هي الأسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولا والفواكه الجافة والسيراميك ومنتجات أخرى.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد “كونه أثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية”.

كما أعلنت الحكومة الجزائرية “حجز” الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظا على الأموال بالعملات الأجنبية، في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب أنخفاض أسعار النفط.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى خلال اجتماع “قررت الحكومة، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية”.

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