اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 24/12/2017

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الاحد 24 ديسمبر 2017 بشكل طفيف جدا وذلك مع بدء تعاملات سوق اسعار العملات في ليبيا اليوم وسبق أن شهدت اسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي خلال الاسبوع الماضي حالة من التذبذب في الاسعار مابين الصعود القياسي والهبوط الحاد, وبلغ سعر الدولار اليوم 9.03 دينار ليبي مقارنة بـ 9.02 دينار عند الاغلاق امس.

ووفقا لمتعاملين في سوق المشير لبيع العملات و الذهب في طرابلس فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف جدا مع بدء التعاملات في السوق وبلغ سعره 10.696 دينار ليبي مقارنة بـ 10.684 دينار عند الاغلاق امس, وسبق أن خاضت العملة الاوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي فترات صعود قوية وقياسية فاقت ال12 دينار.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 12.079 دينار ليبي مقارنة بـ12.066 دينار عند الاغلاق امس, وأستمر في الحفاظ على معدل 12 دينار؛ وسبق أن لامس الباوند الاسترليني حاجز ال13 دينار ليبي خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم “المشير” “تحديث 6” :

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 8.905 دينار 8.825 دينار اليورو 10.548 دينار 10.468 دينار الجنية الاسترليني 11.912 دينار 11.832 دينار الليرة التركية 2.338 دينار 2,258 دينار الدينار التونسي 3.46 دينار – الجنية المصري 0.499 دينار 0.419 دينار الدولار الكندي 6.99 دينار 6.91 دينار الدينار الاردني 12.573 دينار 12.693 دينار حوالات دبي 8.85 دينار –

>> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار 8.00 دينار “مصرف الامان والتجاري الوطني”

بطاقات الفيزا 400 دولار 7.70 “باقي البنوك”

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 12.40 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 12.20 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ منتصف العام الماضي 2016 حالة من الهبوط والتذبذب بشكل كبير عقب انخفاضها بما نسبته 50 % أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتخطى سعر الدولار حاجز 7 دينارات نهاية شهر 11 من العام الماضي 2016، مقارنة بـ3.6 دينار نهاية مارس خلال العام نفسه.