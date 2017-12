أظهر ارقام رسمية نشرت الجمعة ان نمو الاقتصاد البريطاني سجل تسارعا في الفصل الثالث بفضل قطاع خدمات قوي، قبيل سنوات من نمو اضعف متوقع جراء تبعات بريكست. وقال المكتب الوطني للاحصاءات ان الناتج الاجمالي المحلي سجل نموا بنسبة 0,4 بالمئة في الربع الثالث، اي بارتفاع طفيف عن نسبة 0,3 بالمئة في الفترة الممتدة بين ابريل …

