بلدية بنغازي تنفذ مشاريع بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة قنفوذة

بنغازي 24 ديسمبر 2017 (وال)- كشفت بلدية بنغازي اليوم الأحد، عن برنامج عطاء عام لتنفيذ مشروعين بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وقالت بلدية بنغازي – في بيان – إن المشاريع التي ستمول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتمثل في تنفيذ محطة الزروق وخزان المياه بمنطقة قنفوذة غرب بنغازي، من أجل إعادة الاستقرار للمنطقة بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية التي دمرت البنى التحتية للمنطقة .

ودعت بلدية بنغازي كافة الشركات التي لديها القدرة والراغبة في المشاركة في تنفيذ المشاريع بتقديم العطاء العام بالتواصل مع البلدية وإتباع الشروط الخاصة بالعطاء عبر المواقع التالية :

https://www.ungm.org/Public/Notice/66598

http://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/procurement.html

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=43313 . (وال- بنغازي) س ش/ ر ت

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