الدايري من موسكو : التدخل الدولي في الشأن الليبي يطيل أزمة ليبيا

موسكو 24 ديسمبر 2017 (وال) – قال معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، إن التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي كان هو السبب الرئيسي في إحباط عملية التوصل إلى حل سياسي .

وكشف الدايري – على هامش لقائه بنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس السبت في موسكو – أن الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا تطاولت بسبب التدخل الخارجي في الشأن الليبي .

وحذر وزير الخارجية الليبي من أن الظروف التي تعاني من البلاد، بسبب تزايد تهديد الإرهاب المتمثل في الجماعات الإرهابية المدعومة من بعض الدول وبعض الأطراف الليبية .

وتأتى زيارة معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة محمد الدايري لموسكو بعد أسبوعين من زيارة وزير خارجية المجلس الرئاسة غير الدستوري محمد سيالة .

وأكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف موقف بلاده لدعم الحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنهم على اتصال مع ممثلي القوى السياسية في ليبيا .

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن بوغدانوف والدايري بحثا بعض الجوانب العملية للعلاقات الروسية الليبية، لكن الخارجية لم توضح تفاصيل اللقاء بالكامل .

يشار إلى أن هذه الزيارة الثالثة لوزير الخارجية الليبي هذا العام حيث أجري محادثات مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. (وال – موسكو) ع م

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