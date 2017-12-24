فولكس فاجن: الشراكة السياسية مهمة للتحول إلى عصر السيارات الكهربائية

المتوسط:

طالب ماتياس مولر، رئيس مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، بتسريع وتيرة التحول في مجال صناعة السيارات إلى عصر التكنولوجيا الكهربائية مشددا على ضرورة التحرك المشترك بين قطاعي الصناعة والسياسة في هذا المجال.

وفي تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال رئيس أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا:” لن نتمكن وحدنا من تحقيق هذا التحول، ونحن في حاجة إلى شراكة من أجل هذه التكنولوجيا المستقبلية”.

ورأى مولر أن ثمة قطاعات اقتصادية أخرى تتحمل المسؤولية في هذا الشأن ” وبطبيعة الحال السياسة أيضا مسؤولة”.

وأضاف مولر أن قطاع صناعة السيارات مرتبط في الوقت الراهن بما يتراوح بين أربع إلى خمس وزارات ” تتبنى في الغالب وجهات نظر متناقضة”، وتابع انتقاداته قائلا إن ” التزام النهج الموحد أصبح أقرب ما يكون إلى الاستثناء”.

وشكا مولر من عدم إجراء ” محادثات مشتركة بناءة” بين ممثلي القطاعين.

كما انتقد رابطة شركات صناعة السيارات (في دي ايه)، على خلفية النقاشات الدائرة حول إجراءات حماية البيئة في السيارات، بدعوى أنها لا تربط بشكل جيد بين الشركات والمجتمع.

وقال مولر إن الرابطة ” تكتفي فقط بالإعلان عما سيتم الإسهام به من قبل كافة الأعضاء، وفي بعض الأحيان يحتاج هذا الإعلان إلى توضيح”.

وأضاف مولر:” لم نكن شجعانا بالقدر الكافي وكان علينا التصرف بشكل مبكر” وتابع أن ” الفجوة بين الشركات والمجتمع تتزايد”.

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