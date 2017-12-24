العراق تمهل الشركات الاجنبية شهرا لبدء بناء خط انابيب جديد

المتوسط:

منحت وزارة النفط العراقية يوم الأحد شركات الطاقة الأجنبية مهلة شهرا لإبداء الاهتمام ببناء خط أنابيب جديد لتصدير الخام من حقول النفط في كركوك بشمال البلاد.

ويحل الخط الجديد محل قطاع قديم تضرر بشدة من خط أنابيب كركوك-جيهان. وسيمتد الخط من حقول النفط القريبة من كركوك إلى منطقة فيشخابور على الحدود مع تركيا.

وقالت الوزارة في بيان إنها حددت 24 يناير موعدا نهائيا للشركات المهتمة لتقديم خطابات إبداء الاهتمام ببناء خط الأنابيب الجديد.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط إن طاقة خط الأنابيب البالغ طوله 350 كيلومترا ستزيد على مليون برميل يوميا وسيتم إدارته بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وبموجب شروط المشروع ينبغي أن تنشئ الشركات أو التحالفات المهتمة أيضا خطا لنقل الغاز ومحطات ضخ ومنشآت لتخزين الخام.

وقال جهاد إن الشركات المهتمة يجب أن تتحمل تكلفة المشروع ويمكن أن تستردها لاحقا بعد تشغيل المشروع لفترة متفق عليها.

وتوقفت الصادرات من حقول النفط في كركوك منذ انتزعت القوات الحكومية العراقية السيطرة على كركوك من الأكراد الشهر الماضي ردا على استفتاء استقلال إقليم كردستان الذي عارضته تركيا وإيران وقوى غربية.

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