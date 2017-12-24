هيرميس المصرية تستهدف رفع الخدمات المالية غير المصرفية من الارباح الى 50%

المتوسط:

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، يوم الأحد إن الشركة تستهدف رفع نسبة الخدمات المالية غير المصرفية من الأرباح إلى 50 بالمئة خلال 2020-2021.

وقال الرئيس التنفيذي كريم عوض في لقاء مع الصحفيين بمقر الشركة إن الخدمات المالية غير المصرفية ستمثل أكثر من عشرة بالمئة من أرباح المجموعة في 2017.

وقفزت أرباح هيرميس بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 990.724 مليون جنيه (55.47 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل خسارة 47.537 مليون قبل عام.

بدأت هيرميس تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال نشاط التأجير التمويلي في 2015 للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.

وتشمل المجالات المالية غير المصرفية التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وهو معاملة مالية تبيع الشركة فيها ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها.

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