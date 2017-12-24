العراق يستعد لتوقيع عقد مع شركة صينية لتطوير حقل نفط شرقي بغداد

قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية يوم الأحد إن العراق سيوقع يوم الاثنين بالأحرف الأولي على عقد مع شركة جنهوا الصينية لتطوير حقل نفط شرقي بغداد-الجزء الجنوبي.

وقال المتحدث عاصم جهاد في بيان “وزارة النفط تهدف من خلال هذا العقد إلى تطوير الحقل والوصول بالإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ العقد”

وقدر مسؤولون عراقيون بقطاع النفط أن حقل شرقي بغداد، وهو حقل عملاق تقدر احتياطاته بنحو ثمانية مليارات برميل من الخام، يمكن أن ينتج 120 ألف برميل يوميا.

وذكر البيان أنه بموجب الاتفاق المبدئي تلتزم الشركة الصينية ببناء ”مدينة سكنية نفطية“.

وقال مسؤولون بوزارة النفط إن زيادة إنتاج الحقل سيسهم في تغذية مصاف ومحطات كهرباء قريبة وتوفير كميات أكبر للتصدير من المنطقة الجنوبية.

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