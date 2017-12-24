نشوب حريق بمحطة كهربائية بالسبعة في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك نشوب حريق ظهر الأحد في محطة 11/30 ك.ف بمنطقة السبعة في طرابلس.

وأوضحت الشركة أن المحطة مغذية لحي سكني كبير بالمنطقة، مشيرة إلى تحرك فرق السلامة العامة والشرطة الكهربائية وهيئة السلامة الوطنية لإخماد النيران.

وأضافت الشركة أن مسؤولي التوزيع والجهد المتوسط يعملون على متابعة الحريق ودراسة إمكانية معالجة الأضرار لتغذية المنطقة بالتيار الكهربائي عبر خطوط أخرى.

وكان حريق شب في محطة تحويل كهرباء (جهد 30/11 ك.ف) في منطقة بن عاشور بطرابلس في شهر أغسطس الماضي، تسبب في طرح الأحمال لساعات، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء .

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