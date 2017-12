تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية موجة التراجع مقابل الدينار الليبي الأحد، ولليوم الثالث على التوالي.

ويتوقع المتعاملون في سوق العملات مزيدا من الهبوط خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بدء المصارف التجارية التجهيز لعلميات بيع النقد الأجنبي بقيمة 500 دولار، وذلك بناء على تعليمات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

