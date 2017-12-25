مصر تعتزم رفع سعر تذاكر المترو منتصف 2018

المتوسط:

تسعى مصر لرفع سعر تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق بدءًا من يوليو المقبل، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لكثير من الركاب، وذلك وفقًا لما أشارت إليه صحف مصرية.

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل هشام عرفات، قوله إنّ سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى، وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.

وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة ستة جنيهات للخط الكامل، لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

ويبلغ سعر التذكرة حاليا جنيهان، لأي عدد من المحطات، بما في ذلك عبر الخطوط المختلفة. وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل.

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