وفاة ثلاثة وجرح آخر في تسرب غاز بحقل زلطن النفطي

أجدابيا 25 ديسمبر 2017 (وال)- توفي ثلاثة مستخدمين وإصابة آخر في حادثة تسرب غاز أثناء عمليات الصيانة بوحدة استخلاص السوائل بمعمل الغاز في حقل زلطن النفطي التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز .

وهذا ونتج عن حادثة تسرب غاز H2S “كبريتيد الهيدروجين” في وفاة المستخدم “الصيد مفتاح ضو” التابع لإدارة الإنتاج بالحقل، إلى جانب عاملين في شركة البرق للمقاولات من الجنسية السودانية ، وإصابة المستخدم “علي فرج الأوجلي” بنزيف داخلي بسبب استنشاقه للغاز ونقله إلى عيادة الشركة في مدينة البريقة ومن ثم إلى مستشفى أمحمد المقريف بمدينة أجدابيا لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن حقل زلطن النفطي من أهم الحقول الليبية التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ويقع على سفح جبال زلطن، على بعد 169 كم جنوب مرسى البريقة في امتياز 6، وهو أكبر حقل نفطي في خليج سرت، ويضم 229 بئراً، ويستخدم نظام للرفع بالغاز، وقد اكتشف الحقل في عام 1956، ويعتبر أول حقول النفط الرئيسية . (وال- أجدابيا) ع إ/ ر ت

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