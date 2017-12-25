اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاثنين 25/12/2017

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الاثنين 25 ديسمبر 2017 بشكل طفيف جدا وذلك مع بدء تعاملات سوق اسعار العملات في ليبيا اليوم وخاض اسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي خلال الاسبوع الحالي انتكاسة قوية ونزل لأول مرة عن حاجز ال9 دينار , وبلغ سعر الدولار اليوم 8.94 دينار ليبي مقارنة بـ 8.905 دينار عند الاغلاق امس.

ووفقا لمتعاملين في سوق المشير لبيع العملات و الذهب في طرابلس فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف جدا مع بدء التعاملات في السوق وبلغ سعره 10.589 دينار ليبي مقارنة بـ 10.548 دينار عند الاغلاق امس, وسبق أن خاضت العملة الاوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي فترات صعود قوية وقياسية فاقت ال12 دينار.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 11.959 دينار ليبي مقارنة بـ 11.912 دينار عند الاغلاق امس, ونزل الباوند الاسترليني لأول مرة وتخلى عن حاجز ال12 دينار ؛ فيما سبق لامس الباوند الاسترليني حاجز ال13 دينار ليبي خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم “المشير” “تحديث 6”:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 8.98 دينار 8.90 دينار اليورو 10.625 دينار 10.545 دينار الجنية الاسترليني 11.999 دينار 11.919 دينار الليرة التركية 2.35 دينار 2,27 دينار الدينار التونسي 3.45 دينار – الجنية المصري 0.50 دينار 0.42 دينار الدولار الكندي 7.03 دينار 6.95 دينار الدينار الاردني 12.643 دينار 12.563 دينار حوالات دبي 8.97 دينار –

>> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار 8.00 دينار “مصرف الامان والتجاري الوطني”

بطاقات الفيزا 400 دولار 7.70 “باقي البنوك”

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 12.55 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 12.40 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ منتصف العام الماضي 2016 حالة من الهبوط والتذبذب بشكل كبير عقب انخفاضها بما نسبته 50 % أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتخطى سعر الدولار حاجز 7 دينارات نهاية شهر 11 من العام الماضي 2016، مقارنة بـ3.6 دينار نهاية مارس خلال العام نفسه.