الوطنية للنفط: وفاة ثلاثة عمال نتيجة تسرب للغاز بحقل زلطن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وفاة مشرف وردية الإنتاج وعامليين من الجنسية السودانية؛ نتيجة تسرب للغاز بمعملٍ في حقل زلطن النفطي.

وذكرت المؤسسة على موقعها الرسمي، الأحد، أن تسربا لغاز كبريتيد الهيدروجين «H2S» حدث أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمعمل الغاز بحقل زلطن أدى إلى حالة اختناق داخل وعاء تجميع السوائل بالمعمل، مما أدى إلى وفاة مشرف الإنتاج الصيد مفتاح ضو وعاملين سودانيين تابعين للمقاول المكلف بالصيانة وإصابة موظف آخر.

وأوضحت المؤسسة أن المصاب على الأوجلي تلقى الإسعافات الأولية، وأُحيل لقسم العناية المشددة بمستشفى أجدابيا، ولازال في حالة حرجة.

وأضافت المؤسسة أنها فتحت تحقيقا فوريا في ملابسات الحادثة، ومراجعة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وأحالت جميع من له علاقة بالحادث إلى التحقيق؛ بناء على تعليمات رئيس المؤسسة مصطفي صنع الله .

يشار إلى أن حقل زلطن يتبع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وينتج حاليا قرابة 30 ألف برميل يوميا.

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