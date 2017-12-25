ديوان المحاسبة يوافق على إجراءات تعاقد بتوريد وتركيب محطة توليد كهرباء سوسة

البيضاء 25 ديسمبر 2017 (وال)- أصدر رئيس ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء الدكتور عمر عبدربه صالح قراره بالموافقة على إجراءات تعاقد بتوريد وتركيب محطة توليد كهرباء سوسة عدد (3) وحدات غازية نوع (SGT5-4000F) بكامل ملحقاتها وبقدرة إجمالية (921 ميغاوات).

والمحطة المزمع التعاقد على توريدها شركة (سيمنس) الألمانية وفقاً للشروط الواردة بالعقد الأصلي بقيمة (598,556,226.681 د.ل) خمسمائة وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف ومائتان وستة وعشرون دينار و (681) درهم، شريطة الالتزام بالتالي :

التأكد على الالتزام بتوفير التغطية المالية اللازمة خلال مدة مراحل التنفيذ.

مراعاة الاحتفاظ بحقوق المنتزعة أرضهم في التعويضات وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة (وقتذاك) رقم (110) لسنة 2008م ما لم يسبق صرفها في السابق.

مراعاة إتمام إجراءات نقل ملكية المواقع المنتزع للمنفعة العامة وفقاً لما هو منصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن تنظيم التطور العمراني.

إحالة العقد للديوان بعد توقيعه من الطرفين وتصديقه من مصلحة الضرائب.(وال – البيضاء) إ م / أ د

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