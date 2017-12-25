«الشريف»: مصر تسعى لتحقيق التنمية الشاملة

المتوسط:

قال مؤسس مبادرة «بناء مصر» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيد الشريف، إن فكرة المبادرة جاءت لترسخ الدور المهم والحيوي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الوطني، نظرًا لكونها محط اهتمامات وتوجهات الأعمال العالمية في الفترة الراهنة.

وأضاف الشريف، خلال: «تكريمه من قبل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أثناء حفل انطلاق راديو الجامعة»، أن المبادرة ستتبنى تلك المشروعات، وتقدم لها كل الدعم بشكل مجاني، بداية من دراسة المشروع ومراجعته، ثم تأسيس الكيان القانوني للمشروع المطروح، والمساهمة في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، ثم مُراجعة القوائم المالية وتقديم الإقرارات الضريبية، وستساهم أيضًا في تقديم الاستشارات الضريبية للمشروعات المقدمة، هذا بالإضافة إلي الاستشارات التي ستمنحها المبادرة فيما يخص ملفات التأمينات وملفات الائتمان والتمويل من الغير، مرورًا باختيار وتعيين وتدريب العمالة للمشروع، وصولًا الي الخطة التسويقية للمشروعات المقدمة.

وأوضح أن مبادرة بناء مصر، لديها خطط اقتصاديه واضحة سيتم تطبيقها علي أرض الواقع، وذلك بعد مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة على أرض مصر.

وأشار الشريف، إلى أن تلك المشروعات ينعقد عليها الأمل في نجاح السياسة الاقتصادية للدولة وحل مشكلة البطالة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في حل مشكلات الشباب والعاطلين الراغبين في زيادة الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة، مطالبًا بتكاتف مؤسسات الدولة المعنية بالتواصل مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان لتحقيق النجاح لتلك المشروعات وتوجيه المنح والقروض للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات وتوفير المجمعات الصناعية لمساندتهم.

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