 إعادة فتح موانئ السدرة والبريقة والزويتينة في ليبيا

أعلن مصدر بقطاع النفط، إعادة فتح موانئ السدرة والبريقة والزويتينة النفطية اليوم الإثنين، بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان مصدر نفطي قد أكد الخميس الماضي لرويترز، إغلاق الموانئ النفطية الثلاثة بسبب الطقس السيئ، موضحا أنه لا توجد ناقلات تنتظر الرسو حاليا في أي من الموانئ الثلاثة.

وتراجعت موجة الطقس السيئ التي عمت سواحل وسط وغرب ليبيا نهاية الأسبوع الماضي، مع تدهور الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح مع سقوط أمطار غزيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر