بلدية بنغازي تعتزم صيانة مدرسة قنفوذة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بنغازي 25 ديسمبر 2017 (وال)- كشفت بلدية بنغازي اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في صيانة مدرسة قنفوذة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وقالت بلدية بنغازي – في بيان – إن الخطوة جاءت في إطار سعيها إلى إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، داعية جميع الشركات الراغبة المشاركة في العطاء العام بالتواصل مع البلدية ومعرفة شروط الخاصة بالعطاء عبر الروابط التالية : http://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/procurement.html – https://www.ungm.org/Public/Notice/66596 – http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm .

وكانت بلدية بنغازي قد كشفت عن تنفيذ حزمة من المشاريع بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة قنفودة .

هذا وقد أعلنت بلدية بنغازي عن برنامج عطاء عام، لتنفيذ مشروعين بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تتمثل في تنفيذ محطة الزروق وخزان المياه بمنطقة قنفودة غرب بنغازي، من أجل إعادة الاستقرار للمنطقة بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية التي دمرت البنى التحتية للمنطقة .

ودعت بلدية بنغازي كل الشركات التي لديها القدرة والراغبة في المشاركة في تنفيذ المشاريع بتقديم العطاء العام بالتواصل مع البلدية . (وال- بنغازي) س ش/ ر ت

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