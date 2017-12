218TV| رصد إخباري

حذرت الشركة العامة للكهرباء من أن الاستهلاك المتزايد على الطاقة سيولد عجزاً في الشبكة العامة في المنطقة الشرقية يقدر بـ 400 ميغاوات.

الشركة وعبر صفحتها على الفيسبوك قالت إن توقف إمدادات الوقود الخفيف ( النافطة ) المغذية لمحطات توليد الكهرباء ، ومحدودية كميات الغاز المتوفرة حالياً بها ، سيؤدي إلى إحداث ساعات طرح أحمال في حدود 6 ساعات.

