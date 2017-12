تراجعت أسواق الأسهم الخليجية وسط أحجام تداول ضعيفة في معظمها بسبب غياب الكثير من المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلات عيد الميلاد، بينما ارتفعت البورصة المصرية إلى مستوى قياسي لكن حجم التعاملات كان متدنيا للغاية أيضا. ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.4 بالمئة مع تراجع سهم شركة زين للاتصالات اثنين بالمئة وهبوط سهم منافستها موبايلي 2.4 بالمئة وانخفض …

The post بورصات الخليج تتراجع في تعاملات هزيلة ومصر تصعد لمستوى قياسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24