عادت أفواج السياح الأوروبيين إلى موريتانيا بعد عشر سنوات من الحظر لدواع أمنية، وإثر وضع الخارجية الفرنسية لمناطق واسعة من موريتانيا في المنطقة الحمراء الخطيرة التي يمنع على الفرنسيين زيارتها. وقد حطت الأحد بمطار مدينة “أطار” عاصمة السياحة في الشمال الموريتاني أول رحلة سياحية تقل 147 سائحا فرنسيا قادمة من باريس، معلنة بدء الموسم السياحي …

The post السياحة الأوروبية تعود إلى موريتانيا بعد 10 سنوات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24