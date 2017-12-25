انطلاق مؤتمر البحث العلمي والتنمية المستدامة في بنغازي

بنغازي 25 ديسمبر 2017 (وال)- انطلقت بمدرج سناء محيدلي بمجمع الكليات الطبية اليوم الإثنين،فعاليات مؤتمر البحث العلمي والتنمية المستدامة،بمشاركة بحاث على مستوى ليبيا والوطني العربي وأوروبا .

هذا وتضمن المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، في يومه الأول الذي حضي بمشاركة مكثفة من المهتمين بالشأن العلمي ووسائل الإعلام المختلفة، تقديم أوراق علمية مطروحة للنقاش شملت عروضا مرئية، وتهدف إلى آلية الاستفادة من البحث العلمي وتوظيفه في مجالات التطبيقية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وخلق شراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الدولة، من أجل تخفيف من ظاهرة البطالة المتنامية، ورفع من مؤشرات الاقتصاد في كل المجالات العلمية .

كما يشارك في المؤتمر الذي يقام تحت شعار “البحث العلمي من الفكرة إلى الاستثمار” عدد من الشركات المحلية بينها شركة البريقة لتسويق النفط والغاز،وعدد من المؤسسات والهيآت الرسمية والاعتبارية،وتنظيمها للمعارض ولقاءات عمل التي سيتم تفعيلها عقب مناقشة الأوراق العلمية المطروحة للنقاش .

وقد حضر فعاليات المؤتمر في يومه الأول،رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيأة التدريس في جامعة بنغازي،والجامعات والمعاهد العلمية.

والجدير بالذكر إن جامعة بنغازي كانت قد استضافت هذا المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، استكمالا للمؤتمرات السابقة التي نظمتها الجامعة في الفترة السابقة،والتي مكنتها من تحقيق مراتب متقدمة محليا وإقليميا ودوليا . (وال- بنغازي) ع د/ ع إ/ ر ت

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