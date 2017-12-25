صنع الله يصدر أوامر باتخاذ إجراءات فورية في حادث الاختناق بحقل زلطن

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمرا بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات حادث وفاة ليبي وسودانيين أمس في حقل زلطن، مؤكدا ضرورة مراجعة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وإحالة جميع من له علاقة بالحادث إلى التحقيق.

وأفادت المؤسسة الوطنية عبر صفحتها الرسمية بأن صنع الله كلف عضو مجلس الإدارة جادالله العوكلي بزيارة الموقع اليوم، ومتابعة سير التحقيق في الحادث، كما تم تكليف وفد من المؤسسة والشركة لتقديم واجب العزاء لذوي المتوفين، ولكافة العاملين بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وزيارة المصاب علي الأوجلي والاطمئنان عليه، ومتابعة حالته الصحية.

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