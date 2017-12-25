اقتصاد

البلدي شحات يبحث تنفيذ المشاريع الاستثمارية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 25 ديسمبر 2017 (وال) _ عقد المجلس المحلي شحات صباح اليوم الإثنين اجتماعا مع إدارة شركة الجبل الأخضر للتنمية والاستثمار لمناقشة تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية داخل البلدية .

وناقش المجتمعون تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية داخل بلدية شحات، وقد أبدت الشركة استعدادها التام لإنجاح وتوفير متطلبات أي مشروع .

وأكدت إدارة شركة الجبل الأخضر للتنمية والاستثمار التزامها بتوريد المعدات والمواد الخام والآليات وجميع ما يلزم لتنفيذ استثمار وتشغيل القلعة الصناعية في بلدية شحات .

وضم هذا الاجتماع كل من عميد بلدية شحات حسين بودرويشة وأعضاء البلدية عثمان الميار، وصلاح بالشعر، وإدارة شركة الجبل الأخضر القابضة .  (وال – شحات) أ ج / ع م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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