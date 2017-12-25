اقتصاد

ازدياد ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﻻﺣﻤﺎﻝ في بعض المناطق بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 25 ديسمبر 2017 (وال) – أعلنت الإدارة العامة ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ بالمنطقة ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ عن ازدياد ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﻻﺣﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 6 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ إلى ﻃﺒﺮﻕ إلى ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮة .

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين أنه ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺗﺰﻭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ‏(ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺔ ) ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ إنتاج ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﻳﺔ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ أحمال الشبكة ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ .

وأضافت الشركة أن طرح الأحمال سيستمر إلى ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ . (وال – بنغازي) ع م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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