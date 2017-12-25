رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشدد على ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات المهمة التي تمس حياة المواطن ووضع حلول

البيضاء 25 ديسمبر 2017 (وال) – عقد معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي اجتماع موسع مع السادة مدراء الإدارات والإدارات الفرعية والمكاتب.

وناقش السيد عبدالسلام الحاسي مع السادة الحضور اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات بفرع هيئة الرقابة الإدارية الجبل الأخضر تطوير أداء الهيئة خلال العام القادم وتقييم أداء الهيئة خلال عام. 2017 م .

وشدد السيد رئيس الهيئة على ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات المهمة التي تمس حياة المواطن ومحاولة المساهمة في وضع حلول لتلك المشاكل .

كما تم التأكيد على ضرورة التصدي لمكافحة مظاهر الفساد والتصدي لكافة أنواع التجاوزات والمخالفات التي من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن والدولة. (وال – البيضاء) ع م

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