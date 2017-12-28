السويحلي: ضرورة حفظ حق أرباب الأسر الليبية الذي تعذر عليهم الحصول على العملة الأجنبية

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، على ضرورة حفظ وضمان حق أرباب الأسر الليبية الذين تعذر عليهم طلب شراء العملة الأجنبية 400 دولار للعام الحالي.

وأضاف السويحلي، في خطاب موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء، أنه يحرص على تحقيق بمبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية والاقتصادية بين أفراد الشعب الليبي.

وثمن رئيس المجلس الأعلى، قرار المصرف المركزي بشأن استمرار بيع العملة الأجنبية لأرباب الأسر الليبية العام القادم، مبينا أن ذلك يكفل تحقيق التكافؤ والعدالة بين المواطنين الليبيين في الحصول على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن استمرار بيع العملة الأجنبية، لأرباب الأسر العام القادم محددا مبلغ 500 دولار نصيب الفرد.

إضافة إلى ذلك أوضح المركزي أنه يستقبل طلبات شراء العملة الأجنبية من أرباب الأسر حتى نهاية العام الجاري، مؤكدا أن مخصصات النقد الأجنبي لمن لم يتمكن من صرفه العام الحالي يحق له صرفه العام المقبل.

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