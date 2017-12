218TV| خاص

عادت أزمة نقص الوقود للتفاقم من جديد في مدينة طرابلس بعد أيام من إعلان لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة إنتهاءها ، بعد أن استملت محطات التوزيع مايقدر بـ 3 ملايين لتر من المشتقات النفطية ، فيما شوهدت عشرات السيارات تصطف في طوابير أمام محطات العاصمة ، بهدف التزود بالبنزين.

واشتكى المواطنون من طول ساعات الوقوف للحصول على لترات من الوقود ، حيث تصل في بعض الأماكن إلى أكثر من 4 ساعات مطالبين الإسراع في إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة . في الوقت ذاته بدأت الناقلة النفطية “أنوار ليبيا” الراسية بميناء طرابلس والمحملة بـ 34 مليون لتر من الوقود بتوزيعه على المحطات للتقليل من الإزدحام.

The post أزمة الوقود تعود إلى طرابلس.. و “الأمل” بـ”أنوار ليبيا” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية