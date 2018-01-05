اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 5/1/2018

انهى سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 5 يناير 2018 التداولات الاسبوعية مع الاغلاق في سوق اسعار العملات في ليبيا اليوم على ارتفاع طفيف عقب موجة انخفاض بدأها منذ منتصف الاسبوع الحالي وشهدت اسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي خلال الايام الماضية حالة من التذبذب وطغى عليها التراجع, وبلغ سعر الدولار عند الاغلاق 8.79 دينار ليبي, وكان الدولار أختتم العام 2017 عند مستوى أقل من 9 دينار.

ووفقا لمتعاملين في سوق المشير لبيع العملات و الذهب في طرابلس تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي وبلغ سعره 10.567 دينار ليبي عند الاغلاق, وسبق أن خاضت العملة الاوروبية الموحدة خلال الفترة الماضية موجات صعود قوية وقياسية فاقت ال12 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع ختام التعاملات الاسبوعية بشكل طفيف وبلغ سعره 11.889 دينار ليبي عند الاغلاق, وسبق أن نزل الباوند الاسترليني لأول مرة وتخلى عن حاجز ال12 دينار أواخر الشهر الماضي, وسبق أن لامس الباوند الاسترليني حاجز ال13 دينار ليبي خلال فترات سابقة.

وفيما يلي اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم “المشير” :

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 8.79 دينار 8.71 دينار اليورو 10.567 دينار 10.487 دينار الجنية الاسترليني 11.889 دينار 11.809 دينار الليرة التركية 2.33 دينار 2,25 دينار الدينار التونسي 3.44 دينار – الجنية المصري 0.497 دينار 0.417 دينار الدولار الكندي 7.013 دينار 6.933 دينار الدينار الاردني 12.369 دينار 12.316 دينار حوالات دبي 8.78 دينار –

>> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار 7.75 دينار “الامان”

بطاقات الفيزا 400 $ 7.75 مصرف التجارى الوطني

بطاقات الفيزا 400$ 7.50 بطاقات باقي المصارف

100 دينار ليبي = 30 دينار تونسي “بنقردان”

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 12.25 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 12.00 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وشهدت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ منتصف العام 2016 حالة من الهبوط والتذبذب بشكل كبير عقب انخفاضها بما نسبته 50 % أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتخطى سعر الدولار حاجز 7 دينارات نهاية شهر 11 من العام 2016، مقارنة بـ3.6 دينار نهاية مارس خلال العام نفسه.