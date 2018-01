“جردة حساب” لميناء الحريقة.. 67 مليون برميل نفط ب2017

218TV| رصد إخباري

صدر ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق 88 ناقلة نفطية قدرت الحمولة الكاملة لها بنحو 67.359.425 مليون برميل من النفط خلال عام 2017، فيما تمت عمليات الشحن وفق جداول معدة من المؤسسة الوطنية للنفط.

و تم ضخ النفط الخام من حقل السرير النفطي إلى الميناء التابع لشركة الخليج الخاص بتزويد النواقل النفطية عبر أرصفة تعمل طيلة أيام السنة دون توقف بسبب الموقع الاستراتيجي للميناء والذي يقع داخل خليج محمي طبيعياً ولا يتعرض للتقلبات الجوية والأمواج العالية مثلما تتعرض له بقية الموانئ في العالم.

يشار إلى أن ميناء الحريقة يحتوي على عدد 10 خزانات مخصصة للتخزين ويمر النفط الخام بعدة عمليات قبل تصديره عبر رصيفين يستقبلان أكبر النواقل النفطية.

