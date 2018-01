أهالي ترهونة يكتوون ب”غلاء الخضروات والفواكه”.. وقلّة السيولة

218TV|رصد إخباري

رغم الإقبال الكبير الذي تشهده الأسواق الشعبية بمدينة ترهونة كسوق منطقة الخضراء الذي يقام كل أربعاء نظراً لتوفر كافة أنواع الخضروات والفاكهة، إلا أن ارتفاع الأسعار يقف حجر عثرة لمن يرغب في شراء بعض الحاجيات في ظل نقص السيولة في المصارف.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت قيمة المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية، وهو ما أثر سلبا على الباعة والمشترين جراء تدني عمليات الاستهلاك اليومي، وقلة تهافت الناس على هذه السوق خصوصا في فصل الشتاء.

ندرة بعض المحاصيل الموسمية بسبب غلاء البذور، والسماد العضوي، ومعدات الزراعة زادت الطين بلة، فلم يعد الفلاح قادرا على خلق توازن بين مطلبات الإنتاج ومصروفات التسويق.

