الإسترليني يقفز لأعلى مستوى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد

المتوسط:

قفز الجنيه الاسترليني، إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تقرير قال إن هولندا وإسبانيا مستعدتان للعمل من أجل اتفاق يبقي بريطانيا قريبة قدر الإمكان من التكتل الذي يضم 27 دولة.

وصعد الإسترليني بأكثر من واحد بالمائة إلى 1.37 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع والعشرين من يونيو 2016، عندما هوت العملة البريطانية بعد أن وافق الناخبون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن قال تقرير لبلومبرغ إن وزيري المالية الإسباني والهولندي اتفقا على العمل سويا من أجل اتفاق للخروج يبقي على روابط وثيقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما سيكون تباينا واضحا في الآراء بين دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع بريطانيا بعد رحيلها.

ونفى مسؤولون من وزارتي المالية الإسبانية والهولندية التقرير، وقالوا إنه لا يوجد اتفاق جديد بين البلدين بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد.

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