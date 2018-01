“تكافلي” عملة افتراضية ليبية مثل “بتكوين”.. هل تعرفها؟

218TV|رصد إخباري

في ظل التطور التقني والرقمي المتمثل في الشبكة العنكبوتية الإنترنت ومع بدء تداول العملات الرقمية المبنية عبر تقنية البلوك تشين ، خاصة مع عدم نجاعة الطرق التقليدية في تلبية متطلبات الحاضر ، أطلقت منصة تكافلي عملة تكافلي أول عملة رقمية افتراضية ليبية والأولى من نوعها في العالم العربي ، على غرار بيتكوين العالمية ، للمساهمة في خلق اقتصاد رقمي جديد ، من الفرد إلى الفرد وغير مرتبط بجهة مركزية ، لخلق بيئة تشجع على بذل الجهد لأجل الكسب وتبادل الخبرات والقدرات.

عملة تكافلي وعند طرحها للتعامل ستسمح للشخص الاستفادة الأشمل من الخدمات المقدمة من كل أفراد المجتمع ، في صورة نظام مقايضة مدعوم وهو ما سيجعل من السهولة تبادل ومقايضة المنتجات و السلع دون الاحتياج للنقود الكاش، مايعطي للمستخدمين مرونة في التعامل مع الآخرين بكل راحة وضمان.

بصورة أوضح ستمكن تكافلي كل شخص وعبر خطوات بسيطة ومحدودة من إنشاء محفظته الرقمية والبدء مباشرة في تبادل ما يشاء وفي أي وقت يشاء ، فقط من خلال تجميع رصيد من العملة واستخدامها للحصول على احتياجاته اليومية ، وبطريقة مبسطة عبر ربطها بحسابك في وسائل التواصل الإجتماعي الفيسبوك والبريد الإلكتروني ليسهل علي المستخدمين متابعة ما يحدث من نشاطات مالية.

العملة الافتراضية ستكون في متناول الجميع مع بداية عام 2018 ، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد نقصاً حاداً في السيولة النقدية ، وتراجع نسب الاستهلاك وراتفاع أسعار المواد الغذائية وازدياد معدلات الفقر والبطالة.

