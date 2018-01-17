الرقابة الإدارية تحذر المصارف التجارية من مغبة مخالفة القانون

المتوسط :

حذرت هيئة الرقابة الإدارية المصارف التجارية من عدم الإلتزام بقيمة أسعار العملات و الخدمات المصرفية المتفق عليها ، مطالبة المصارف كافة بالإعلان عن أسعار العملات والخدمات المصرفية بشكل واضح في جميع فروع الوكالات التجارية العامة والخاصة.

و أضافت الهيئة إلى أنه سيتم إخضاع جميع المصارف وفروعها لمهام تفتيشية دورية للتأكد من مدى التزامها ، و أكدت بأن المصارف غير المتلزمة ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بموجب إحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن قانون المصارف وتعديله.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت وجود تفاوت كبير في قيمة أسعار بعض الخدمات المصرفية ما بين المصارف التجارية، الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في المصارف .

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