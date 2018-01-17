نوفاك يطالب بخفض إنتاج النفط العالمي

المتوسط :

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إنه ينبغي الاستمرار في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده أوبك وروسيا نظرا لأن السوق لم تحقق التوازن بعد.

وصرح نوفاك يوم الثلاثاء أنه لا ينظر إلى سعر النفط كمؤشر أول وأن التوازن بين العرض والطلب في السوق أهم ، لافتا بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأسعار الحالية طويلة الأجل.

و أضاف نوفاك إلى أن تلك الأسعار قد تتأثر بزيادة برودة الجو التي تميل إلى قيادة الأسعار صوب الارتفاع، مؤكدا بأنه ما زال مصرا على توقعاته بأن تدور الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل في 2018.

وقال نوفاك للصحفيين على هامش منتدى جايدار السنوي “في الوقت الحالي أعتقد أن الاتفاق يجب أن يستمر وألا نتفاعل مع التغيرات اللحظية العابرة. أعتقد أننا بحاجة إلى الاتساق والاستقرار في قراراتنا وأن نصدر أحكامنا بعناية وبناء على نظرة طويلة المدى”.

كان نوفاك قال يوم الجمعة إن احتمال الإنهاء التدريجي للاتفاق الذي يستمر حتى نهاية 2018 سيكون محل نقاش خلال اجتماع 21 يناير كانون الثاني في سلطنة عمان.

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