الدولار يكسر حاجز 6 دينار في السوق الموازي لأول مرة منذ قرابة عام

بنغازي 17 يناير 2018 (وال) – سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي اليوم الأربعاء في السوق الموازي “السوداء” تراجعا كبيرا وبلغت قيمته 5.95 دينار وهي المرة الأولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 6 دينار منذ قرابة عام تقريبا.

وكان سعر الصرف قد أنهى تداولاته أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 7.27 دينار بعد أن استهل نشاطه عند 8.16.

وبحسب متابعون يأتي الهبوط في أسعار الدولار بالسوق الموازية، عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي ضوابط بيع مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي المتمثلة بـ500 دولار لكل فرد، وفتح التحويلات الداخلية بين حسابات المواطنين, وحصول التجار على اعتمادات لسلع لم يكن يقدم لها المصرف المركزي في السابق.

وأضاف متابعون أن سبب الانهيار أيضا للإقبال الكبير وإغراق السوق بالدولار وسط قيام المواطنين ببيع الدولار خوفا من تسجيله مزيدا من الانهيار ومحاولة الحصول على أكبر قدر من المكسب وقلة الطلب على الدولار.

ويرى آخرون أن من أسباب التراجع الكبير لسعر الدولار في السوق الموازي الليبي هو ارتفاع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا لأول مرة منذ أعوام.

ويتخوف المواطنين من أن يكون هذا الهبوط مؤقتا ويعود بعدها الدولار للارتفاع عند انخفاض العرض والانتهاء من بيع بطاقات أرباب الأسر, خاصة في ظل عدم وصول البلاد إلى حل سياسي والبدء بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية خلال 2018 قد تدفع العملات للارتفاع من جديد.(وال – بنغازي) هـ ع/ أ د

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