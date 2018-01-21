البريقة للنفط : توقف إمدادات الوقود للجنوب خارج عن إرادتنا

المتوسط :

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط وزارتي الدفاع والداخلية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة لشاحنات الوقود من مستودع مصراتة حتى مستودع سبها النفطي لتوفير المحروقات لمناطق الجنوب ،مؤكدة بأن توقف إمدادات الوقود للجنوب خارج عن إرادتها.

وأعربت لشركة ، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بذلها قصاري جهدها من أجل انهاء ازمة الوقود الحالية ، مؤكدة بأن الوقود متوفر بكميات كبيره في جميع مستودعاتها.

و ناشدت الشركة، المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد للتواصل مع شركات التوزيع الاربعة لحلحلة هذا الإشكال ، مشددة على ضرورة استئناف شركات التوزيع لمهامهم فورا خدمة للصالح العام.

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