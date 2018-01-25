وصول شحنتي وقود وأخشاب البناء إلى ميناء بنغازي

بنغازي 25 يناير 2018 (وال)- وصلت إلى ميناء بنغازي البحري صباح اليوم الخميس، ناقلة محملة بحوالي 26.338 طن من مادة وقود البنزين .

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي مفتاح الشهيبي إنه سيتم ضخ شحنة الناقلة NORDIC PIAلمستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز .

وأضاف الشهيبي أنه وصلت باخرة AMIRA JASMINE إلى الرصيف البحري رقم (15)، محملة 2.089 طن أخشاب المستخدمة في البناء، تمهيداً لتفريغ الشحنة من قبل قسم المناولة في شركة الموانيء مساء اليوم الخميس . (وال – بنغازي) أ ج/ ر ت

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