بن قدارة يتوقع عودة سعر الدولار إلى ما فوق الثمانية دينار خلال أشهر

المتوسط:

رجح محافظ سابق لمصرف ليبيا المركزي فرحات بن قدارة، ان يرتفع سعر الدولار أمام الدينار الليبي خلال الشهرين القادمين الي ما فوق الثمانيات دنانير من جديد.

وقال بن قدارة في تعليق حول تراجع أسعار الدولار أمام الدينار الليبي، إنه من الناحية النظرية السوق الموازية مثل اي سوق تعمل وفقا لقانون العرض و الطلب و يتحدد السعر كحاصل لنتيجة تفاعل الطلب و العرض و هو سعر متحرك و في لحظة معينة هو توازن بين الكميات المعروضة و الكميات المطلوبة”، مضيفا “أنه من الناحية الواقعية فان السوق الموازية في العملة هي سوق احتكارية بامتياز تخضع لقرارات المضاربين و ذلك لعجز المصرف المركزي ( لأسباب متعددة بعضها خارجة عن ارادته) عن انتهاج سياسة نقدية مرنة تتيح لها القدرة علي التأثير في السعر و سيستمر هذا الوضع الي ان يتبني المركزي سياسة نقدية مرنة و منتظمة للتأثير في السوق من ناحية العرض”.

وأضاف بن قدارة أنّه في الحالة الليبية العرض يحتكره الي حد كبير البنك المركزي والطلب طيف واسع من المتعاملين، قائلا ما اعتقده ان ما حدث من تراجع سريع في سعر الدولار غير ناجم عن سياسة نقدية نشطة من المركزي لأنه ببساطة لا توجد، اعتقد ان كبار المضاربين لأسباب تخدم مصالحهم احجموا عن الطلب للتأثير في سعر الدولار بالهبوط و ذلك ليتمكنوا بجمع ما سيطرح في السوق من دولارات بسعر متدني ،و هم من سيتدخل من ناحية الطلب للشراء عند السعر الذي يرونه مناسب و عندما تجف الدولارات التي عرضها المركزي علي شكل منح للمواطنين او اعتمادات سيبدأ السعر في الارتفاع مجددا”.

وأكّد بن قدارة أنّه لا شك ان بعض المتعاملين ممن ليسوا من صناع السوق اصابعهم الهلع من الهبوط السريع للدولار و خوفا علي موجوداتهم الدولارية ضخوا مبالغ كبيرة من الدولارات في السوق مما دفع العجلة لمزيدا من الهبوط، مضيفا بالقول النتيجة ستزداد نسبة التركز و الاحتكار في السوق الموازية حيث ستؤدي هذه العملية لخروج صغار التجار و يتهمش دورهم وتأثيرهم لمصلحة صناع السوق و ستساهم بلا ادني شك في مزيد من الفوضى النقدية و تعمق حالة عدم الاستقرار”.

واختتم المحافظ السابق تدوينته قائلا “إنّه اذا أراد المصرف المركزي حلا مستداما لتدهور قيمة الدينار وأزمة السيولة عليه تبني سياسة نقدية مرنة بالتدخل التدريجي في السوق عبر ما يعرف بالسعر الخاص و سحب زمام المبادرة من المضاربين”.

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