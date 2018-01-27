اقتصاد

بن قدارة يتوقع عودة سعر الدولار إلى ما فوق الثمانية دينار خلال أشهر

27 يناير، 2018
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

رجح محافظ سابق لمصرف ليبيا المركزي فرحات بن قدارة، ان يرتفع سعر الدولار أمام الدينار الليبي خلال الشهرين القادمين الي ما فوق الثمانيات دنانير من جديد.

وقال بن قدارة في تعليق حول تراجع أسعار الدولار أمام الدينار الليبي،  إنه من الناحية النظرية السوق الموازية مثل اي سوق تعمل وفقا لقانون العرض و الطلب و يتحدد السعر كحاصل لنتيجة تفاعل الطلب و العرض و هو سعر متحرك و في لحظة معينة هو توازن بين الكميات المعروضة و الكميات المطلوبة”، مضيفا “أنه من الناحية الواقعية فان السوق الموازية في العملة هي سوق احتكارية بامتياز تخضع لقرارات المضاربين و ذلك لعجز المصرف المركزي ( لأسباب متعددة بعضها خارجة عن ارادته) عن انتهاج سياسة نقدية مرنة تتيح لها القدرة علي التأثير في السعر و سيستمر هذا الوضع الي ان يتبني المركزي سياسة نقدية مرنة و منتظمة للتأثير في السوق من ناحية العرض”.

وأضاف بن قدارة أنّه في الحالة الليبية العرض يحتكره الي حد كبير البنك المركزي والطلب طيف واسع من المتعاملين، قائلا ما اعتقده ان ما حدث من تراجع سريع في سعر الدولار غير ناجم عن سياسة نقدية نشطة من المركزي لأنه ببساطة لا توجد، اعتقد ان كبار المضاربين لأسباب تخدم مصالحهم احجموا عن الطلب للتأثير في سعر الدولار بالهبوط و ذلك ليتمكنوا بجمع ما سيطرح في السوق من دولارات بسعر متدني ،و هم من سيتدخل من ناحية الطلب للشراء عند السعر الذي يرونه مناسب و عندما تجف الدولارات التي عرضها المركزي علي شكل منح للمواطنين او اعتمادات سيبدأ السعر في الارتفاع مجددا”.

وأكّد بن قدارة أنّه لا شك ان بعض المتعاملين ممن ليسوا من صناع السوق اصابعهم الهلع من الهبوط السريع للدولار و خوفا علي موجوداتهم الدولارية ضخوا مبالغ كبيرة من الدولارات في السوق مما دفع العجلة لمزيدا من الهبوط، مضيفا بالقول النتيجة ستزداد نسبة التركز و الاحتكار في السوق الموازية حيث ستؤدي هذه العملية لخروج صغار التجار و يتهمش دورهم وتأثيرهم لمصلحة صناع السوق و ستساهم بلا ادني شك في مزيد من الفوضى النقدية و تعمق حالة عدم الاستقرار”.

واختتم المحافظ السابق تدوينته قائلا “إنّه اذا أراد المصرف المركزي حلا مستداما لتدهور قيمة الدينار وأزمة السيولة عليه تبني سياسة نقدية مرنة بالتدخل التدريجي في السوق عبر ما يعرف بالسعر الخاص و سحب زمام المبادرة من المضاربين”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • علي ما عتقد ان سعر الدولار بدأ بالانخفاض لان الدولار تم تسعيره من قبل المركزي وسيزيد انخفاضا مادام المركز مستمر في منح المواطنين بالسعر المعلن وهل من المعقول ان اشتري الولار بثمانية دينار وأن من حقي ان اخده من المصرف بالسعر المعلن مع زيادة بسيطة تقدر بخمسة بالمئة

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  • من سيشتري دولار بي 8 دينار وانا بي امكاني ان اشترية بي 3.90 الحمد لله سيبقى باذن الله منخفض ويستفيد الموطنين وسيستمر في الانخفاض باذن الله اضن ان هذا تشائم او جهل او تصريح لخدمة شيء سيئ والله اعلم … ومن المستحيل ان يتمكن شجاع السوق وعبدة المال ان يشترو 10 الاف دولار وبي زيادة ربحية مغرية كل اموال ليبيا خارج المصر تقدر بي 30 مليار او اعلى وكم يكتسب منهن التجار في رايك

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