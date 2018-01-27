الدكتور سليمان الشحومي: التخوف من ارتفاع الدولار قريباً غير دقيق وهذا هو التفسير

عين ليبيا

علق الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي على التخوفات من ارتفاع الدولار من جديد حيث قال: «إن التخوف من عودة الدولار إلى الارتفاع بالسوق السوداء بعد فترة شهرين ليس دقيق، والتفسير بأن هناك اتفاق وقع بين كبار تجار العملة لسحب المعروض هو كلام مرسل ليس واقعي، فالإنهيار بهذا الحجم لا يمكن الاتفاق حوله او التحكم فيه».

وأوضح الدكتور «الشحومي» في حديثه أن الاسباب هي قيام البنك المركزي بمجموعة تمهيدية من الإجراءات خلقت واقعاً جديداً بالسوق، كما أن المتاح من الدولارات للتنفيذ شجع على حدوث انهيار في السوق.

كما قام «الشحومي» بإطلاق توقعاته للأيام القادمة قائلاً: «في قادم الأيام على الأغلب سيعلن البنك المركزي عن سياسته لحجم الموازنة للعام 2018 وعن طريقة توزيعها،وربما ستكون أقل تحفظاً من السابق وتعكس توقعات تجار العملة وتحمل أخباراً ومعلومات مؤكدة للسوق السوداء لتعزيزها مكاسب الدينار، ربما سنرى انخفاضات جديدة قياسية تقل عن 3 دينار للدولار».

واختتم الدكتور الشحومي حديثه بقوله: « من المهم أن يتوازن السوق عند مستوى معين، تمهيداً لمعالجة سعر الصرف بسهولة أكبر و تعديل السياسات المالية والتجارية وعكسها بشكل مباشر في الترتيبات المالية لهذا العام».

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